Yunan basınından Erdoğan'a övgü! Barış için davette bulunabilecek nadir liderlerden

Yunan basını İstanbul'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmeleri için, "Erdoğan, bunu önerebilen az sayıdaki liderden biridir." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti.

Ukrayna-Rusya arasında 4 yıldır süren savaşta ise barış Türkiye'de yapılacak müzakereler sonucu sağlanacak. Putin'in, Türkiye çağrısının ardından başta ABD Başkanı Trump ve Avrupa liderleri olmak üzere dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi.

İstanbul'da yapılacak müzakereler için Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler geldi. Yunanistan'da iş dünyasına hitap eden "Fortune Greece" dergisi, "Erdoğan, bunu önerebilen az sayıdaki liderden biridir." ifadesine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ BAŞARISI YÜKSELİŞTE

"Fortune Greece" dergisindeki haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelere geniş yer verildi.

Haberde, Avrupa'nın buna ihtiyaç duyduğu bir dönemde NATO üyesi Türkiye'nin askeri başarısının yükselişte olduğu, zira İttifak'ın güney kanadında, Rusya'nın revizyonist politikalarından koruyacak iyi silahlanmış bir müttefike ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Türkiye ve Avrupa'nın yıllardır farklı diller konuştuğu ve AB üyelik sürecinin dondurulduğu anımsatılan haberde, isimsiz bir Batılı diplomatın "ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya ve Avrupa güvenliğine ilgisizliğinin ışığındaki Türkiye'nin stratejik önemdeki ülke rolü, Avrupa Birliği (AB) ile yakın bir işbirliğini kaçınılmaz kılıyor." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

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ERDOĞAN, ABD, UKRAYNA VE RUSYA'YI İSTANBUL'DA TOPLUYOR

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan askeri ve diplomatik etkisinin bir sonucu olarak ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul'da toplanmasını önerdiği belirtilerek, "Bu toplantı hiç gerçekleşmeyebilir ama Erdoğan bunu önerebilen az sayıdaki liderden biridir. ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkilerini dengeli yaklaşım çerçevesinde koruyor. Ukrayna konusunda da Türkiye, Kiev'e askeri silah sağlamasına rağmen Moskova ile ticari ve diplomatik ilişkilerini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ AĞIRLIĞI TARTIŞMASIZ

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması için bir araç olarak gördüğü Türkiye'nin askeri ağırlığının da tartışmasız olduğu kaydedildi.

Türk ordusunun Karadeniz'e giden yolları 355 bin aktif personelle kontrol ettiğine dikkati çekilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO ittifakının Avrupa tarafında en büyük güçlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

AVRUPA ZORLANIRKEN, TÜRK ORDUSU HER YERDE

Dergide, "Avrupa, Ukrayna'da 30 bin askerlik bir caydırıcı gücü bulundurmakta zorlanırken ulusal savunma için yapılandırılmış ve Libya, Somali gibi yurt dışı görevlerde de deneyime sahip Türk ordusu katılmayı kabul ederse hızlı bir şekilde etkili bir barışı koruma misyonu kurulabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde "Türk savunma sanayisi gelişiyor. Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya malzeme tedarik etmeye ve kendi askeri stoklarını yenilemeye çalışırken, Türk yapımı zırhlı araçlar, savaş gemileri, dronlar ve mühimmatlar toplu halde üretiliyor, hem de çoğu Türk malzemeleriyle." ifadesi kullanıldı.