Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef'te heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor! MasterChef Tuğçe kimdir? Master Şef Türkiye Tuğçe kimdir? MasterChef Tuğçe yaşı, soyadı ve instagram hesabı gibi konular güzel yarışmacıya dair internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında ön plana çıkan yarışmacılardan olan Tuğçe, izleyicilerin internette en çok araştırdığı isimlerden oluyor. Özellikle diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla dikkatleri çeken isim, bu hafta neler yaşayacak merakla bekleniyor. 'MasterChef' ünvanı için yarışan Tuğçe, bu hafta hangi takımda olacak? MasterChef Tuğçe diskalifiye mi oldu? MasterChef yarışmacıları kimlerdir diye merak ettiren programda yer alan MasterChef Tuğçe ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF TUĞÇE KİMDİR? MASTER ŞEF TUĞÇE KİMDİR?

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASININ KONSEPTİ

Masterchef Türkiye Mutfağı; yeteneklerini sergileyecek Masterchef adaylarını bekliyor! Ancak bu mutfağa girebilmek o kadar da kolay olmayacak. Binlerce başvuru arasından seçilen 30 yarışmacı adayı Masterchef Türkiye’de kalabilmek için temel becerilerini ve hünerlerini Masterchef mutfağında gösterecek. İşler, bu mutfağa girmekle de bitmiyor. Bu mutfakta kalmak da bu mutfağa girmek kadar zor. Bakalım kimler bu yetenekli 14 yarışmacıdan biri olacak?

Birbirinden farklı yeteneği olan 14 Masterchef adayı, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için her hafta sonu bazen stüdyoda, bazen stüdyo dışında kıyasıya bir rekabet sergileyecek.