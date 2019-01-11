Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler (sikke , yüzük ve küpe)ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Malatya’da tarihi eser operasyonu
11.01.2019 - 18:02 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi.
Etiketler : Malatya,tarihi eser operasyonu,
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