Fenerbahçe Gazişehir maçını şifresiz veren kanal var mı? En son 123 hafta önce liderlik keyfi yaşayan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de coşmaya hazırlanıyor. Farklı bir galibiyet çok şey demek! Peki Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı canlı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? FB Gazişehir karşılaşması canlı hangi kanaldan izlenecek? İşte tüm detaylar... Sezonu Saracoğlu’nda Gazişehir’le açacak olan Fenerbahçe, evinde bol gollü bir galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. En son 2015-16 sezonunun 13. haftasını lider kapatan sarı-lacivertliler, 123 haftalık hasreti noktalayarak Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmaları öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Zirveden yaklaşık dört senedir uzak olan Fenerbahçe’nin ligin yenisi Gazişehir karşısındaki en önemli kozu Ersun Yanal. Kadıköy’deki son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli ekip Yanal’la çıktığı hiçbir lig karşılaşmasını (27 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik) da kaybetmedi.

Sezona iyi başlamak zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal, oyuncularına “Kazanmaya mecburuz” talimatı verirken uyarılarda bulunmaktan da geri kalmadı. Yanal “Sezonun ilk haftaları her zaman zor geçer. Galatasaray ve Beşiktaş’ın aldığı sonuçlar ortada” şeklinde ikazlarını sürdürdü. Oyun disiplininden kopmadan, takım olarak mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen ve taraftarın desteğiyle üç puanı alacaklarına inandığını vurgulayan Yanal, takıma “Sadece galibiyet değil, bizi zirveye oturtacak skoru da istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE SEZONU SEYİRCİSİ ÖNÜNDE AÇIYOR



Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor. Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Emre Belözoğlu 1542 gün sonra

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti. Öte yandan diğer yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Vedat Muric, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam, ilk kez resmi bir maçta forma giymek için teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.

123 haftalık hasret bitebilir

Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig'de liderlik koltuğuna sezonun ilk haftasında oturma şansına sahip. Ligde alınacak diğer maçların sonucuna göre rakibini farklı yenmesi durumunda sarı-lacivertliler, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturabilir. Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda hiçbir haftayı lider bitiremedi.

Gazişehir Gaziantep ilk kez

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonunda Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçını Kadıköy'de oynayacak.

Şu ana kadar 9 transfer yapıldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Kadroda 13 yabancı

Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda Carlos Kameni (Kamerun), Zanka (Danimarka), Diego Reyes (Meksika), Mauricio Isla (Şili), Jailson (Brezilya), Nabil Dirar (Fas), Miha Zajc (Slovenya), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Victor Moses (Nijerya), Max Kruse (Almanya), Vedat Muric (Kosova), Michael Frey (İsviçre), Allahyar Sayyadmanesh (İran) yer alıyor.

Hücum hattı tamamen değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı.

Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi. Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı. Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu sahasında Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesinde toplam 8 hazırlık maçı yaptı. İlk mücadelesini Boluspor'a karşı veren Fenerbahçe, rakibini Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Daha sonra geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini yeni transferi Vedat Muric'in iki golüyle geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor maçlarının ardından Almanya'nın Wolfsburg ve Hertha Berlin ekipleriyle karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Wolsburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin'e 2-1 yenildi. Wolfsburg ağlarını yine Vedat Muric ile sarsan Fenerbahçe, Hertha Berlin karşısındaki tek golüne ise bir başka yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh ile ulaştı.

Audi Kupası'nda Bayern Münih ve Real Madrid ile karşılaştı

Fenerbahçe, sezon öncesi en önemli sınavlarını Audi Kupası'nda verdi.

Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Tottenham, İspanya'dan Real Madrid ve Almanya'dan Bayern Münih'in katıldığı turnuvada, Alman ve İspanyol temsilcileriyle karşılaştı.

İlk maçına Bayern Münih karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 6-1 yenilirken gösterdiği kötü performansla olumsuz sinyaller verdi. Alman ekibi karşısında ilk yarıda 5-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, tek golünü bir diğer yeni transferi Max Kruse'nin ayağından buldu.

Fenerbahçe, 5-3 yenildiği Real Madrid maçında ise Bayern Münih maçının aksine, daha iyi bir performans gösterdi. Sarı-lacivertlilerde bu maçta goller yeni transfer Garry Rodrigues ile Nabil Dirar ve Ozan Tufan'dan geldi.

Cagliari maçı Kadıköy'de oynandı

Yurt içi ve yurt dışı kamplarının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, seyircisi önünde bu sezonki ilk maçına Cagliari karşısında çıktı.

Bu karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde, golleri yeni transfer Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan kaydetti.

Fenerbahçe, son hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a karşı oynarken, rakibine 2-1 yenildi. Bu maçta sarı-lacivertlilerin tek golü Max Kruse'den geldi.

Fenerbahçe'de savunma alarm verdi

Fenerbahçe savunması, hazırlık maçlarında yaptığı hatalarla dikkati çekti.

Geçtiğimiz sezon takımın stoper ikilisinde çoğunlukla görev alan Martin Skrtel ve Roman Neustaedter'in sözleşmelerinin bitmesinin ardından 2 oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe, bu isimlerin yerlerini hazırlık maçları sürecinde dolduramadı.

Karşılaşmaların genelinde orta saha oyuncusu Jailson'u stoperde oynatmak zorunda kalan teknik direktör Ersun Yanal, bu oyuncunun yanında Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Okan Turp ve Diego Reyes'e görev verdi.

8 maçta 18 gol yedi

Fenerbahçe, oynadığı 8 hazırlık maçında 18 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, Boluspor ve Bursaspor maçlarında kalesini gole kapatmayı başarırken, diğer 6 karşılaşmanın tamamında gole engel olamadı.

Fenerbahçe'de bu maçlarda kalede yeni transfer Altay Bayındır ile Harun Tekin değişerek görev aldı.

Vedat Muric beğeni topladı

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Vedat Muric, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti.

Transfer sürecinin en çok konuşulan isimlerinden olan ve transferi uzun süre kamuoyunu meşgul eden Kosovalı santrfor, hazırlık sürecinde attığı gollerle dikkati çekti.

Bursaspor ve Wolfsburg maçlarında toplam 3 gol kaydeden Vedat, hücumda arkadaşlarına yaptığı asistler ve gösterdiği performansla beğeni topladı.

Goller yeni transferlerden

Fenerbahçe'de hazırlık döneminde gollerin büyük bölümü yeni transferlerden geldi.

Sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarında rakip fileleri 13 kez havalandırırken, bu gollerin 8'ine yeni transferler imza attı.

Fenerbahçe'de 3 gol kaydeden Vedat Muric, hazırlık döneminde en çok gol bulan isim olurken, yeni transferlerden Max Kruse 2, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu birer gol kaydetti.

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan da hazırlık sürecinde attığı 2 golle ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de diğer goller ise geçen sezon kadroda bulunan Victor Moses, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar'dan geldi.