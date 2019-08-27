Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Suna Aydın kimdir, Master şef Suna kimdir, Suna Aydın kaç yaşında ve nereli gibi konular internette sıkça araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, Ağustos ayından itibaren izleyiciyle buluşuyor. Birçok MasterChef adayının bireysel olarak yarıştığı ve son 14 kişi içine girmeye çalıştığı anlar ekranlara yansımıştı. O isimlerden birisi de Suna Aydın olmuş ve adını son 14'e yazdırarak MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında yerini almıştı. Peki Suna Aydın kimdir, MasterChef Suna kaç yaşında, Masterşef Suna nereli? İşte Suna Aydın Masterşef ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SUNA KİMDİR? MASTER ŞEF SUNA AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aşçı olan Suna Aydın MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor.

Aşçı olduğunu belirten Suna Aydın 33 yaşında. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin benden öğreneceği çok şey var diyen Suna Aydın tüm hünerlerini sergilemeye çalışacak.