Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Ekin Ulaş kimdir, Masterşef Ekin kaç yaşında, MasterChef Ekin ne iş yapıyor, nereli... MasterChef 2019 yarışmacıları arasında yer alan Ekin Ulaş, internette en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada Elin Ulaş nasıl bir performans sergileyecek merak ediliyor. İşte merak edilenler

MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR? MASTER ŞEF EKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor. Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.