Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nur Yerlitaş neden öldü?

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.

Ölüm nedeninde ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Seda Sayan'dan başsağlı mesajı

Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan ünlü sanatçı Seda Sayan, “Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah Nur Yerlitaş. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Son paylaşımını dün yapmıştı

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.