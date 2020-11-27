Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gömlek modelleri hem yaz aylarında hem de kış aylarında rahatlıkla seçilebilen modeller olduğu için tesettür giyim alanında farklı modeller ile satışa sunulmaktadır.

Günlük giyime uygun olan spor modellerinin yanı sıra taş ya da dantel detaylı olarak kullanılan ipek gömlek modelleri de bulunmaktadır.

Tesettür Giyimde Klasik: Gömlek Kombini

Tesettür giyimde uzun yıllardan beri trend olmaya devam eden etek gömlek kombinleri günümüzde daha farklı parçalarla kullanılmaya devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde kalem ya da kot etek tercih edilirken şimdi deri veya süet etek modelleri de çok talep görmektedir.

Tesettür kombin yapılırken aynı zamanda gömlek çeşitleri de değişkenlik göstermektedir. Uzun gömlekler önceden yalnızca pantolonlar ile tamamlanırken, günümüzde uzun gömlek ev etek tamamlayıcıları yeni bir trend haline gelmektedir.

Tesettür giyim alanında klasikleşmiş olan etek ev gömlek takımları tesettür trenç modelleriyle de tamamlanarak sonbahar aylarında şıklığın sürdürülebilir olmasını sağlayan kombinler olmaya devam etmektedir.

Değişmeyen Gömlek ve Jean Modası

Tesettür giyimde en çok ulaşılabile parçalar olan gömlek ve Jean özellikle genç nesil tesettür tarzını yansıtmaktadır. Oduncu gömleği olarak geçen büyük kareli gömlekleri rahat kalıp Jean renkleri ile kombin edilmesi sayesinde genç kadınların ruhu sosyal yaşama kendisini yansıtmaktadır.

Tesettür giyimde yeni bir solun olarak kullanılan bu kombinlerde aynı zamanda tesettür sweatshirt modelleri de tercih edilmekte olup gömleklerin üzerinde tamamlayıcı bir parça olarak tercih edilmeleri önerilmektedir.

Elizamoda ile Tesettür giyim modası

Tesettür giyim modasında her yıl yeni sezonlar içerisinde birçok farklı tasarımlar ve modeller üretilmekte bunlar kadın kullanıcıların beğenilerine sunulmakta, tesettür giyim alanında uzun yılladır faaliyet gösteren, kendi yapmış olduğu tasarım ve modelleri üretim ile buluşturan Elizamoda her yıl yeni sezonda müşterlerine oldukça şık tasarımlar sunmakta ve bunları en uygun fiyat politikası ile gerçekleştirmekte. Firmanın üretmiş olduğu tüm ürünler için kaynak siteyi ziyaret edebilir, ürünler hakkında detaylı bilgilere sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.elizamoda.com