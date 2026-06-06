Bolu'da baba ile oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Babasına kurşun yağdıran 36 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti. Yaralı baba hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyünde meydana geldi. Hüseyin Yılmaz (36) ile babası M.Y. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Yılmaz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti.

BABASINI VURDUĞU SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kurşunların isabet ettiği M.Y. yere yığılırken, Hüseyin Yılmaz daha sonra aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Yılmaz

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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