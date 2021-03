Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin devre arasında Başakşehir’den kadroya kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerle ilk defa 11’de Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı. Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren İrfan Can, Beşiktaş müsabakasında 11’de görev yaptı.

Teknik Direktör Erol Bulut, Arjantinli yıldız Sosa’nın yerine İrfan Can Kahveci’ye görev verdi.