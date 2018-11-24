Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre; resmî kurumlarda görev yapan 920 bini aşkın öğretmen, yaklaşık 18 milyon öğrenciyi geleceğe hazırlıyor. 2003’ten 2018 Kasım’a kadar 609 bin 742 öğretmen alımı yapıldı. Bakanlığa bağlı resmî kurumlarda, 73 bin 261 eğitim kurumu yöneticisi ile birlikte toplam 920 bin 524 öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin 59 bini, sözleşmeli statüde bulunuyor. Eğitimcilerin branşlarına göre dağılımına bakıldığında, 222 bin 995 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada, 73 bin 88 öğretmen ile İngilizce ikinci sırada yer alıyor. 2003-2018 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında 5 bin 37 öğretmenin ataması yapıldı. Böylece Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda çalışan engelli öğretmen sayısı 6 bin 751’e ulaştı. Bakanlıkta 9. derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002’de 470 lira iken 1 Temmuz 2018 itibarıyla 3 bin 319 liraya, aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti de 165 liradan 834 liraya yükseltildi.