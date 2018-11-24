Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak için her sene 'Gençlik Projeleri Destek Programı' ile binlerce evladımızı desteklemekte... Başarılarıyla adından söz ettiren Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu sene Genç Kalemler Projesi’yle 2018-1 çağrı kapsamında gençlik projesine başvurdu. Proje, bakanlıkça onaylandı ve destek görmeye hak kazandı. Okudukları lisenin okul gazetesinde görevli olan altı öğrenci oluşturmuş oldukları kültür edebiyat gençlik grubu, yazılarını daha kalabalık kitleye duyuracak. Projeyle gençlerin potansiyellerini pekiştirmesi, öz güvenlerinin artırılması ve fikirlerinin önemsendiğine dair düşüncenin yerleştirilmesi amaçlanıyor. Yazılarını yazmaya başlayan "Genç Kalemler" öğretmenler gününe özel bir yazı kaleme aldı. İşte o minik ellerden çıkan sımsıcak bir yazı:

BİR ÖĞRETMEN BİR HAYAT

Bir öğretmen bir çocuğun hayatını etkileyebilir mi?

-Etkilerdi, etkilemişti de hem de nasıl...

Altıncı sınıfa geçmiştim, okulun ilk haftalarıydı, her ne kadar büyümüş olsak da okulun ilk günleri korkutur bizleri, birinci sınıftan tek farkımız alışma süreci olmalı ki, ilk gün duygularımız değişmiyor sadece daha kısa zamanda alışıyoruz.

Yine bir alışma sürecindeydim ve siz girdiniz sınıfa, sarı küt saçlarınız ve güzel ses tonunuz hemen dikkatimi çekti. Ve sonrası geldi…

Artık okulu seviyordum, çünkü okul siz olmuştunuz. Önce pürdikkat sizi dinlemeye başladım. Sonra beni fark etmeniz için derse hazırlıklı gelmeye başladım. Her sorunuza cevap veren, sizi hayranlıkla dinleyen bir öğrenciniz oldum.

Benim hayatta başarılı olma hikâyem bir öğretmen ile başladı. Öğretmeni sevdim ardından dersi sevdim. Öğretmeni sevdim, okulu sevdim ve sizi sevdim, okumayı sevdim.

Zaten başarıya götüren, okumak değil miydi?

Sınıf kütüphanesi oluşturmanızla başladı okuma alışkanlığım. Herkes en az haftada bir kitap okuyacak ve ay sonunda en çok kitap okuyan seçecektiniz.

-Güldüm, haftada bir mi?

‘Ayın en çok kitap okuyan öğrencisine sevgilerle…’

imzalı bir hikâye kitabı ile yazınız buluşmuştu benimle… Çocukluğumun en güzel anısı ve kitaplığımın en değerlisi bu hikâye kitabı oldu.

Ve şimdi bir Öğretmenler Günü’nde yazımın sizinle buluşması dileğiyle…

Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir öğretmene rastlamasıdır. Geleceğimizin eser sahipleri olan bütün öğretmenlerimize sevgilerle…