Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Öğrenmeyi Öğrenmek” panelinde, Yeni Çağ’ın eğitim üzerindeki dönüştürücü etkisi bütün boyutlarıyla ele alındı. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Tuğtan “Bilginin üretildiği yerde saklanarak sadece belli sayıda insanla paylaşıldığı ve bu sebeple kıymetli olduğu Orta Çağ tipi öğrenmeden, bilginin çok sayıda farklı kanaldan çok sayıda insanla paylaşıldığında değerli hâle geldiği yeni bir döneme geçtik” dedi. “Yeni Çağ’ın öğrenme kriterleri değişiyor. Artık meraklı, gönüllülük esasına dayalı çalışan, üretken bireyler olmamız bekleniyor. Peki, bunu nasıl başarabiliriz?” sorusuyla sunumuna başlayan teknoloji yazarı Timur Sırt, her ferdin eşsiz olduğunu, bu sebeple herkesin kendine has bir hikâye oluşturması gerektiğini belirtti. Yeni bilinmeyen bir bin yılın başında olduğumuzu söyleyen Sırt, dünyaya nasıl adapte olacağız sorusunun cevabının eğitim olduğunu ve yeni öğrenme metotları geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.