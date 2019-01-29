Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’den de Bahçeşehir Koleji BAU Global çatısı altında, ülkede öncüsü olduğu STEM eğitim anlayışını farklı coğrafyalardan eğitimcilerle paylaştı. 1985 yılından bu yana düzenlenen ve dünya genelinde 800’ü aşkın şirketin katıldığı fuarda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel katılımcılara Türkiye’de öncüsü oldukları STEM eğitiminin öneminden bahsetti. Yücel “Öğrenciler STEM ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin her birinden yararlanmayı ve bunu hayatta karşılarına çıkan problemleri çözmek için bir arada kullanmayı öğreniyorlar. Endüstri 4.0’a hazırlanan dünyanın önde gelen ülkeleri de bu eğitime çok kıymet veriyorlar. Biz de bu nedenle STEM eğitiminin detaylarını dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerle BETT Show’da paylaşıyoruz. Hem de yeni teknolojileri ülkemize getirmek, yine öncü olmak için bilgiler alıyoruz” dedi.