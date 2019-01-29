Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

2005 yılından bu yana Türkiye İş Bankasının üstlendiği şampiyonaya, bu yıl 2 bin 636 sporcu ve aileleri ile birlikte toplam 7 bin kişi katıldı. Ülkemizin en büyük spor organizasyonunda derece alan sporcular uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay “Antalya’da kıyasıya bir mücadeleye şahit olduk. Elde ettiğimiz sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. Organizasyonda konuşma fırsatı bulduğum iki sporcunun azmi ise ayakta alkışlanacak cinsten... Ceylan Eroltu, Darüşşafaka öğrencisi. Babasını kaybetmiş. On beş yaşındaki Eroltu, annesi Gülşah Eroltu’ya satranç öğretmiş ve annesinin antrenörlük belgesi almasını sağlamış. Gülşah Eroltu, şu anda satranç sayesinde geçimini sağlıyor. Diğer iki evladını okutuyor. 2005’te prematüre doğan Yusuf Kaya ise, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiriyor. Başladığı sporla hayatı değişen Kaya, şimdi kendi imkânlarıyla yürümeye başlamış... Yusuf babası Osman Kaya’ya da satrancı sevdirmiş. Baba Kaya şimdi Artvin Hopa’da açtığı dernekle binlerce çocuğu satrançla tanıştırıyor.