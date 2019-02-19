Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Turkcell’in Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği İçimdeki Hazine projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama ile Türkiye’nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor. Bu eğitim materyalleri özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş “Beethoven, Jane Austen, Nicola Tesla, Mozart, Thomas Edison… Bu isimleri ve elde ettikleri başarıları hepimiz biliyoruz. Dünyada sanat, edebiyat ve fizik alanında dengeleri altüst eden bu isimlerin bir ortak noktaları var, o da otizmli olmaları. Bir ortak noktaları da, kişiliklerin uygun şekilde doğru eğitimden geçirilmeleri ve kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulmaları. Neden Türkiye’de de bir Mozart ya da Tesla yetiştirmeyelim...” dedi. Türkiye’de yaklaşık bir milyon otizmli

yaşıyor.