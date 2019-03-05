Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim sisteminde sayısal büyüme tamamlandı, artık kalite ve nitelik üzerine odaklanılıyor. Bu hususta önemli bir adım atılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldıklarını belirterek “Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta ve 42 göstergede olacak” dedi. Saraç detayları şöyle anlattı: Bu göstergelerin ana amacı yükseköğretim kurumları arasında adalet temelli rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koymaktır. Boş kontenjan meselesi yükseköğretim sisteminde kötü bir algı oluşturuyor ve o üniversitenin de özelinde onun marka değerini düşürücü bir unsur olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu kriter, üniversitelerin artık daha rasyonel bir planlama yapmalarına ve tekliflerde bulunmalarına yol açacak.