Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iş çıkışı evine yürüyen Songül A., çevre yolunda 3 kişinin saldırısına uğradı. Yanındaki ablasını da darp ederek etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşırken, ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerindeki mesaisini tamamlayan Songül Ardil, evine gitmek üzere servis aracından indikten sonra, evine yaklaşık 100 metre mesafedeki çevre yolunda üç kişinin saldırısına uğradı.

Şüpheliler genç kadını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

ABLASINI DA DARBETTİLER

Olay sırasında Songül Ardil'in yanında bulunan ablası Zeynep Ardil'in de saldırganların müdahalesine maruz kaldığı, darp edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

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Yaşanan olayın ardından aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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