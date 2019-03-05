Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yurt dışında eğitim devletlerin kasasın hatırı sayılır meblağlar bırakıyor. Mesela en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Amerika; bu öğrencilerden 2017 yılında kasasına 42,4 milyar dolar girdi sağladı. Son dönemde popülaritesi artan Avustralya’da toplam öğrenci nüfusunun %20’sini uluslararası öğrenciler oluşturmakta. Avustralya bu öğrencilerden 2016-17 yılında 28 milyar dolar kazandı. Avrupa’da en çok tercih edilen ülkelerden olan Fransa; uluslararası öğrencilerden 4.65 milyar avro gelir elde etti. Öğrenci konaklaması, öğrencilerin aileleri ve arkadaşlarının ziyaretleri de hesaplanınca ek olarak 466,7 milyon avro daha kazandı. Yurt dışı eğitimde en çok tercih edilen lokasyonlardan olan İngiltere; uluslararası öğrencilerden 13,8 milyar sterlin kazanıyor. Öğrenciler ayrıca 750 milyon sterlin ulaşım, 690 milyon sterlin perakende endüstrisinden kazandı. En çok tercih edilen lokasyonlardan olan Kanada ülkesinde ağırladığı 494 bin öğrenciden 8 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye’nin 2002 yılından bu yana uluslararası öğrenci sayısı hatırı sayılır ölçüde arttı.

ADIM ADIM 2023 HEDEFİ

Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının yükselişi 2002-2014’te yüzde 70’lerin üzerinde… Artan sayılar gelirlere de yansıdı. Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Resmi rakamlara göre Türkiye’nin 2023 hedefi 200 bin uluslararası öğrenciye eğitim vermek. YÖK’ün açıkladığı rakamlara göre 2017-2018 yılında Türkiye’de 125.138 yabancı öğrenci eğitim aldı. Bu öğrencileri 20.071’i Suriye, 17.088’i Azerbaycan, 12.247’si Türkmenistan, 6.481’i İran, 5.826’sı Afganistan, 5.187’si Irak, 4.012’si Almanya. Çin, Rusya ve Yunanistan’da Türkiye’ye öğrenci yollayan ülkeler arasında...

YÜZDE 68’LİK KESİM BİRİKİM YAPIYOR

Her aile kendi bütçesine uygun bir eğitim bulmaya çalışıyor ya da hayal ettikleri eğitim için birikim yapıyor. Kimi aile dil okulu programlarına yönelirken bütçesi daha elverişli olanlar üniversite ve yüksek lisans programlarına ilgi gösteriyor. Ailelerin %68’i çocuklarının yurt dışında eğitim alması için birikim yapıyor.