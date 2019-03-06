Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula başlama yaşı, anaokulu ve eğitimcilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimcilerin statüsünü ve itibarını güçlendirmek için Öğretmenlik Meslek Yasası’nı hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk şunları söyledi: Süreç bizim açımızdan tamam. Maliye Bakanlığı ve Meclis aşamasını bekliyoruz. Okullarda dershanelerin kapatılması sonrası bir açık ve ihtiyaç olmaması için çalışmalarımızı tamamladık. Destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık. Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP TV üzerinden ya da başka yerden.

ÇAĞ AYRIMI YAPMALIYIZ

Okula başlama yaşı ve zorunlu anaokulu eğitimiyle ilgili de Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı: Yaşı çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ay olarak değiştirdik. Çünkü 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4’ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40’a yakın çocuğumuz oldu. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı uygulayacağız. Ayrıca anaokulu eğitiminin 5 yaşında zorunlu olması için 3 yıllık bir sürece ihtiyacımız var. Derslik ve öğretmen ihtiyacını tamamlamamız gerekiyor. Lise sona gelmiş çocuklarımız için de kafalarındaki soru işaretlerine çözüm sunacak bir çalışma yaptık. Çünkü onların, ‘Acaba neyi seçsem?, Hangi bölüm bana daha iyi gelir?’ endişeleri olabiliyor. Bununla ilgili bir set hazırladık. Bu set yaklaşık 1,5 saat süren bir testle çocuğun mesleki eğitimin hangi ana ya da alt dalına uygun olduğunu gösterecek. ANKARA

VELİLER İSTERSE 1 YIL ERTELEYEBİLİR

Millî Eğitim Bakanlığı, 69 ay olarak belirlenen okula başlama yaşının 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacağını bildirdi. MEB’in açıklamasında şunlar söylendi: 69, 70, 71 aylık çocukların, ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur. Fakat veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınacak. Ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. ANKARA İHA