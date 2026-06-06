Hindistan’ın Auroville kentinde bulunan Matrimandir, 1415 altın diskle kaplı dev küresi, güneş ışığını yapının merkezine taşıyan sistemi ve 37 yıla yayılan inşa süreciyle dünyanın en dikkat çekici mimari yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Auroville’in merkezinde yükselen Matrimandir, ilk bakışta bahçelerin ortasına inmiş dev bir uzay gemisini andırıyor. Altın rengi küresel yapısı ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeken eser, yalnızca görünümüyle değil, mühendislik detaylarıyla da ilgi görüyor.

YÜZEYİ 1415 ALTIN DİSKLE ÇEVRİLİ

Yapının yüzeyi, paslanmaz çelik üzerine altın varak uygulanmış toplam 1415 diskle kaplanırken, güneş ışığını iç merkeze yönlendiren özel bir sistem de tasarımın önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Günün her saati farklı görünüyor! 1415 altın disk kullanıldı, 37 yılda tamamlandı: Göreni hayran bırakıyor

GÜNÜN HER SAATİNDE FARKLI GÖRÜNÜYOR

Matrimandir’in en dikkat çekici özelliği, küreyi kaplayan altın disklerden oluşan dış yüzeyi. Yapıda 954 dışbükey ve 461 içbükey olmak üzere toplam 1415 disk bulunuyor. Farklı şekillerde tasarlanan bu parçalar, ışığın gün boyunca değişen açılarla yüzeyde farklı yansımalar oluşturmasını sağlıyor. Böylece yapı, günün her saatinde farklı bir görsel karakter kazanıyor.

Günün her saati farklı görünüyor! 1415 altın disk kullanıldı, 37 yılda tamamlandı: Göreni hayran bırakıyor

Altın varak kaplı diskler, paslanmaz çelik altyapıyla birleşerek küreye parlak ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Uzaktan bakıldığında tek parça halinde ışıldayan bir küre izlenimi veren yapı, yakından incelendiğinde ise binlerce detayın bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir tasarım ortaya koyuyor.

GÜNEŞİ MERKEZE YÖNLENDİREN BİR SİSTEMLE KURULMUŞ

Yapıyı özel kılan unsurlardan biri de güneş ışığını kullanma biçimi. Matrimandir’de geliştirilen sistem sayesinde doğal ışık, yapının iç merkezine yönlendiriliyor. Böylece ışık yalnızca bir aydınlatma aracı olmaktan çıkıp mimari eserin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

YAPIMI 37 YIL SÜRDÜ

Matrimandir’in inşası da dikkat çekici bir mühendislik sürecini yansıtıyor. 21 Şubat 1971'de gün doğumu sırasında ilk temel taşı konulan yapının inşası 2008 yılında sona erdi. 37 yıla yayılan çalışmalar, projenin teknik karmaşıklığını ve detaylara verilen önemi gözler önüne seriyor.

Günün her saati farklı görünüyor! 1415 altın disk kullanıldı, 37 yılda tamamlandı: Göreni hayran bırakıyor

ÜLKENİN İKONİK YAPILARINDAN

Geometri, altın kaplama, paslanmaz çelik ve kontrollü güneş ışığını bir araya getiren Matrimandir, Hindistan’ın en ikonik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. İlk bakışta sade bir altın küre gibi görünse de, yakından incelendiğinde hassas mühendislik, detaylı planlama ve uzun yıllara yayılan emeğin ürünü olduğu anlaşılıyor. Bu özellikleriyle Matrimandir, hem mimarlık hem de görsel tasarım meraklıları için dünyanın en etkileyici yapıları arasında yer alıyor.

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