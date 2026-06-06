Köy muhtarından görülmemiş hareket! Dronu görünce kaçacak delik aradılar
Karabük'ün Eflani ilçesinde köy muhtarı, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelileri dronla izledi. Önce ağaçların altına saklanmaya çalışan şahıslar, daha sonra araca binerek kaçtı.
- Muhtar Şevki Ün, köy yakınlarında şüphelendiği kişileri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.
- Uyarılara rağmen ayrılmayan şahısları takip etmek için çocuğuyla birlikte dron kaldırdı.
- Dron kamerası, şüphelilerin ellerinde kazma ve çapalarla arazide arayış içinde olduklarını gösterdi.
- Şüpheliler, dronu fark edince görüntülenmemek için ağaçların altına saklanmaya çalıştı.
- Daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtılar.
- Muhtar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan muhtar Şevki Ün, köy yakınlarında dolaşan ve durumlarından şüphelendiği kişileri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.
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DRONLA İZLEDİ
Uyarılara rağmen ayrılmayan şahısları takip etmek isteyen Ün, çocuğuyla birlikte dron kaldırarak bölgeyi havadan kontrol etti. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde kazma ve çapalarla arazide dolaşarak çeşitli noktalarda arayış içerisinde oldukları görüldü.
AĞAÇLARIN ALTINA SAKLANDILAR
Bir süre sonra dronu fark eden şüpheliler, görüntülenmemek için ağaçların altına saklanmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.
Durumu jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.