Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ‘Okul Profili Değerlendirme’ projesini açıkladı. Eğitim kurumlarının gelişimini temel alan projeyle, okullar, belirli ölçütlere göre, öğrenme analitiğinden okullar arası başarı farkına, sosyokültürel faaliyetlerden gelişim planlarına kadar geniş bir perspektifle bütünsel olarak ele alınacak. Okulları birbiriyle kıyaslamadan, kendi gelişimi üzerinden değerlendirmeyi amaçlayan çalışmanın hedefi, aralarındaki imkân ve başarı farkının azaltılmasıyla imkân eşitliği sağlamak ve eğitimin niteliğini artırarak bütün okulları yukarıya taşımak... Doğru müdahaleyi yapabilmek için öncelikle veriye dayalı sorunu görebilmek ve teşhisi doğru koyabilmek adına MEB sistemle bütünleşecek ‘İyileştirme Ekipleri’ oluşturacak. Önümüzdeki öğretim yılı başında illere atanılan uzmanlık kategorileri söz konusu olacak.

İYİ ÖRNEKLER HAVUZU OLUŞACAK

Çalışmada ortalama 50 ölçüt olacak. Ölçütlerin hepsi izlenebilir, değerlendirilebilir ve uluslararası literatürde dikkate alınan kriterlerden oluşuyor. Her bir yönetici, kendi okulunun fotoğrafını, röntgenini, MR’ını çok net olarak görme imkânına kavuşuyor. İyi örnekler havuzu ile bütün okullar birbirini takip edecek. Haftalık, aylık ve yıllık eylem planları oluşturulacak. Uygulamalar izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenecek. Bakanlık imkân ve kaynakları her okula ihtiyacı oranında adil olarak dağıtılacak. Şartları elverişsiz olan okullara pozitif ayrımcılık yapılarak imkânı görece daha iyi olan okulların gelişimi de ihtiyaçları doğrultusunda desteklenerek ve iyileşme sürdürülebilir kılınacak.

ARTIK ADIM ATMA SAFHASINA GEÇTİK

Tanıtım toplantısı öncesi görüştüğümüz Bakan Ziya Selçuk “Artık anlattığımız hadiseleri uygulamaya koyma dönemine geçtik” dedi. Okul Profili projesini oldukça önemseyen Bakan Selçuk şunları söyledi: Aile toplumun ana çekirdek sistemi olması gibi okul da eğitim sisteminin ana çekirdeği... Şu anda böyle bir altyapı olmadığı için okul, ne iyi ne kötü, ne yapması gerektiğini çok da bilmiyor. Okullarda öğrenci başına düşen ödemeyi hesaplayarak, okullar arasındaki harcama farklarını ortadan kaldıracağız. “Öğretmene yatırım yapmadan başarı sağlayamayız” diyen Selçuk, geçen hafta Paris’te OECD merkezinde düzenlenen toplantının detaylarını da anlattı. Selçuk “Karşılıklı olarak eğitimsel konuların ve sorunların nasıl çözüleceği üzerinde bir çalışma yaptık. OECD ekibi bizimle çalışmak istiyor. Her türlü desteğe hazırlar” diye konuştu.