Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir okulun ev sahipliğinde iki gün süren Junior MUN organizasyonunda İhlas Koleji iki ortaokulu ile temsil edildi. Organizasyonun sonunda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencileri Sait Berat Edemen “Honorable Mention” ve Gülşah Tekin “En İyi Delege” ödülünü alırken, Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sude Malkoç ise “Honorable Mention ve En İyi Üç Delegeden Biri” ödüllerine layık görüldü.

Birleşmiş Milletler oturumlarından farksız olarak yapılan Junior MUN’da Özel Bahçelievler İhlas Koleji öğrencileri ve Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencileri komitelerde yer aldılar. Bu komitelerde Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli sorunlarına karşı çözümler ürettiler.

İlk kez ortaokul seviyesinde düzenlenen MUN organizasyonuna katıldıklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, alınan ödüllerden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerini ve onları hazırlayan öğretmenlerini tebrik eden Yeltekin, “MUN organizasyonlarında daha önce lise seviyesinde sayısız başarılar almıştık. Ortaokul seviyesinde de öğrencilerimiz güzel bir hazırlığın ardından bizleri mutlu eden sonuçlar elde ettiler. Tamamen İngilizce olan organizasyonda öğrencilerimiz yer aldıkları komitelerde fikirlerini eksiksiz olarak sundular. Anaokulundan itibaren başlattığımız yabancı dil eğitimimizin başarısını da bir kez daha görmüş olduk” dedi.