Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukların teknolojik ürün zararlarıyla erken yaşta tanıştığını belirten Mental ve Zeka Oyunları Öğretmeni Ali Gül şunları söyledi; “Bu zararları en aza indirmenin çabası içindeyiz, bunu en aza indirmenin yolu da zeka oyunlarıdır, sokak oyunlarıdır.

Atölyemizde, öğrencilerimizin başarı ve becerilerini geliştirecek zeka oyunları oynuyoruz.

Onlar eğlenceli zeka oyunlarıyla hem nefes alma ihtiyaçlarını gideriyorlar, hem de akademik başarıları için altyapı hazırlıyorlar.

Öğrencilerimiz bu oyunlar sayesinde sosyalleşme, farklı düşünebilme, akıl yürütme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurma, sabretme, kazanma ve kaybetme bilinci kazanma, hafıza, dikkat, koordinasyon gibi becerileri canlı tutmayı öğreniyorlar, keyifli zaman geçiriyorlar, en önemlisi de zararsızca öğrenmeyi öğreniyorlar.”