Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Park halindeki bir araç uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Araç çevresindeki iş yerlerinde hasar oluştu.

İstanbul Zeytinburnu’nda Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak'ta meydana gelen bir olay korkuttu.

Sabah saatlerinde, park halindeki bir cip uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Saldırı sonrasında park halindeki bir cip ve çevresindeki iş yerinde hasar meydana geldi.

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı! Park halindeki aracı kurşunlayıp kaçtılar

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemede kimliği henüz belirlenmeyen şüphelilerin saldırı sonrasında olay yerinden kaçtığı tespit etti. Şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

