Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, politikacıların psikolojiye karşı mesafeli durduklarını ancak bilim insanlarının üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek “Dünyada böyle bir ihtiyaç var. Bir hayalim var; dünyada medeniyetler mücadelesine baktığımız zaman dünyada küresel barış olması için, dünya adaleti için dünya parlamentosunun kurulması gerektiğini düşünüyorum. Her ülke eşit olarak bu dünya parlamentosunda temsil edilse ve orada her şey konuşulabilse emin olun dünyadaki problemler çözülecektir” dedi.