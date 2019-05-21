Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına eleman alıyor. Üniversite 35 öğretim üyesini bünyesine katacak.



Tıp fakültesi,Hukuk Fakültesi,Edebiyat Fakültesi,Fen Fakültesi,İktisat Fakültesi,Su Bilimleri Fakültesi,İlahiyat Fakültesi,Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı bölümlerine öğretim üyesi alıyor.

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Başvuru detayları belli oldu. Adaylar üniversitenin istediği bilgi ve belgeleri CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor.



Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacak.Posta ile başvuru yapanların başvuruları geçersiz olacak.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ