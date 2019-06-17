Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

2014-2018 yılları arasında 76 binden fazla Türk üniversite öğrencisi Erasmus+ programdan faydalanırken 26 bin Erasmus+ öğrencisi ise eğitim almak üzere Türkiye’ye geldi. Türkiye Ulusal Ajansının verilerine göre, Türk öğrenciler tercihinde Polonya’yı 18 bin 802 ile birinci sırayı koru. Polonya’yı 12 bin ile Almanya, 5 bin 855 ile İtalya, 5 bin 322 ile İspanya ve Çekya 3 bin 925 ile takip etti. Türk üniversitelerini en fazla tercih eden Erasmus+ öğrenciler ise Alman vatandaşları oldu. 2014-2018 yılları arasında Almanya 8 bin 47 Erasmus+ öğrencisini Türkiye’ye gönderirken ikinci sırada 2 bin 621 yüksek öğretim öğrenci ile Fransa yer aldı. Üçüncü sırada bin 680 öğrenci gönderen Hollanda, dördüncü sırada bin 474 öğrenci gönderen Romanya ve beşinci sırada ise bin 465 öğrenci gönderen Polonya yer aldı.