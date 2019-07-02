Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Girişim Fabrikası, belirlediği yenilikçi fikirlerle bire bir çalışarak 2. Aşamada TÜBİTAK’ın 200 bin TL’lik BİGG hibe desteği alabilmelerine de destek oluyor. BİGG programında yeni dönem için başvurular alınmaya başladı. Son başvuru tarihi 19 Temmuz. Kadın girişimciler, akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, mezunlar, doktora ve lisansüstü öğrencileri ile lisans son sınıf öğrencileri Girişim Fabrikası’nın internet sitesi üzerinden koşullar hakkında bilgi alıp, programa başvuruda bulunabilir.