Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, sınıfta öğrenciler tarafından çeşitli yazı ve çizimlerle kirletilen iki sıranın yan yana çekilen fotoğrafını, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Bakan Selçuk, fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın. Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz."