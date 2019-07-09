Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfının Genel Merkezinde başlayan ve iki hafta sürecek seminerde, alanlarında yetkili ilahiyatçı ilim adamları ve akademisyenler öğrencilere sunum yapacaklar.

Seminerde, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Doç. Dr. Mustafa Şeker, Dr. Ethem Levent, Araştırmacı Eğitimci Metin Aykutlu, E. Müftü Hasan Yavaş, İlahiyatçı Saim Kökçü, İlahiyatçı Eğitimci Ali Kara, Araştırmacı Eğitimci Numan Aydoğan Ünal ve Hakikat Kitabevi Genel Müdürü ve Eğitimci Osman Karabıyık alanlarındaki bilgi ve birikimlerini programa katılan İlahiyat öğrencileri ile paylaşacaklar. Açılışta kısa bir selamlama ve hoşgeldiniz konuşması yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın “İlmin, ilim öğrenmenin ve öğretmenin faziletleri”nden bahsederek, İhlas Vakfının eğitime ve gençlerin yetişmesine verdiği önemi vurguladı. İHA



