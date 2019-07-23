Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 64 yaşının 44 yılını eğitime adamış bir isim... “Kendimi her zaman eğitimci doğmuş biri olarak nitelendirdim” diyen Aydın ile bir araya geldik, Türkiye’deki eğitimi, ülkemizde bulunan uluslararası öğrencileri ve artan üniversite sayılarını konuştuk. Üniversitelerde performans, hesap verebilirlik, açıklık ve rekabet olmalı çıkışında bulunan Mustafa Aydın devlet üniversitelerini bu konuda eleştirdi. Aydın’ın sorularımıza verdiği cevaplar özetle şöyle:

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİ

¥ Artan üniversite sayıları için neler söylemek isterseniz?

Üniversite sayılarının artmasının olumlu ve olumsuz yönü var. Bardağın dolu tarafından bakacaksan üniversiteler bulunduğu çevreyi ve iktisadi yapıyı iyi yönde etkiliyor. Bunu destekliyorum. Ama bunun yanında bir üniversitenin açılması için asgari şartları yerine getirmesi gerekir. Fiziki mekânları, bilişim altyapısı, eğitim kadrosu önemli. Sürdürebilir olması lazım. Olmadığı zaman etrafındaki diğer üniversitelere de zarar verir. O kuruma gelen öğrenciye de ihanet etmiş olursunuz.

YILLIK RAPOR TUTULMALI

¥ Mevcut üniversiteler hatayı nerede yapıyor?

Üniversiteler bir şirket gibi yönetilmeli. Mesela bir iş yerinde çalıştığınızda bir katkı sağlayamıyorsanız orada barınamazsınız. Üniversiteler böyle değil. Oraya bir kişi 20’sinde giriyor 77’sinde emekli oluyor. Özelikle devlet üniversitelerinde durum böyle. Vakıflar bunu biraz aştı. Her sene sonu gerçekleştirdiğimiz raporlarla hocayla ya devam ediyoruz ya da ayrılıyoruz. Bütün kurumlar için olması gereken temel değerler üniversiteler için de olmalı. Performans, hesap verebilirlik, açıklık ve rekabet. Bunlar yoksa o kurum batmaya mahkûmdur. Devlet versin yiyelim, devlet versin yiyelim... Olmaz öyle. Vakıf üniversitelerin artık ilk 500’de öne çıkması bu tabloyu özetliyor. Önümüzdeki dönem vakıflar daha çok konuşulacak.

TOPLU SEFERBERLİK GEREKLİ

¥ Uluslararası öğrenciler için atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

YÖK’ün uluslararası öğrenci kontenjanın genişlemesi girişimleri oldukça yerinde. Türkiye’de şuan uluslararası öğrenci sayısı 165 bin... Ülkemizin 2023 hedefi ise 350 bin. Uluslararası öğrenci konusunda devlet büyük teşvikler yapıyor. YÖK bu konuda oldukça önemli çalışmalar yürütüyor. İstanbul Aydın Üniversitesinde şuan 6 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı her geçen yıl artıyor. Ülkemizde 210 üniversite var ama maalesef bu konuda aynı hassasiyeti gösterenlerin sayısı oldukça az. Bir toplu seferberlik gerek. Dünyada ortalama 7 milyon dolaşan öğrenci var. Pastadan pay almaya başladık. Diğer ülkelerle kıyaslarsak yüzdelik dilime girmiş bulunmaktayız. Gelen her bir öğrenci ekonomiye güzel bir katkı sağlıyor. Maddi bakımında bütün sektörlere girdi sağlıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yeni bir çalışma başlattık. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencileri, dışarda çalışan Türk iş insanlarıyla bir araya getiriyoruz. Bir havuz oluşturduk. Birbirleriyle tanışıyorlar ve iş sahibi oluyorlar.

SAKIN MODA MESLEK SEÇMEYİN

Gençler şu günlerde tercihlerle uğraşıyorlar. Şu dört tavsiyeyi unutmasınlar.

¥ Sakın moda meslek seçmesinler.

¥ Seçeceğiniz meslek kesinlikle sürdürebilir olmalı.

¥ Onurla taşıyabileceğiniz meslek seçin. ‘Ne iş yapıyorsun’ sorusuna cevap veremiyorsan sakın seçme.

¥ Bölümün ekonomik şartlarına iyi bakın. Arz talep dengesini detaylı araştırın. Mezunlarına ve iş bulma istatistiklerine bakın.

Puanlara çok itibar etmeyin. Resim üzerinden üniversite seçmeyin. Lütfen ama lütfen o üniversiteyi gidip görün. Bunun yanında kazanamadığınızda öyle üzülmenize gerek yok. Her şey üniversite değil. Üniversite bir kültür, anahtar veriyor. Onu geliştirecek sizsiniz. Mühim olan sizin girişimci ruhunuz. İstediğin yeri kazanamaman dünyanın sonu değil.