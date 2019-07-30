Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Şirketlerin yapması gerekenlere yönelik tavsiyelerde bulunan Dr. Ayral “Türkiye’de genç işsizlik çok yüksek. Fakat şirket yöneticileriyle konuştuğumuz zaman kabiliyet açıkları olduğunu görüyorsunuz. İstedikleri yeteneklere ulaşamadıklarını söylüyorlar. Bunun anahtarı, şirketlerle birlikte, müfredattan, staj imkânlarına kadar birlikte hareket etmektir. Kendisi için katma değer üretecek insan yetiştirmeliyiz. Bu insan zaten kurumlara, şirketlere faydalı olacak insandır. Topluma faydalı olacak insan yetiştirmeliyiz, teknoloji bunun bir aracı ve biz bunu iyi kullanıyoruz" dedi.