Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun hazırladığı eğitim sistemine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Taslak raporda iki önemli başlık yer alıyor. “Ortaöğretim ve Yükseköğretime Geçiş Sistemi”ne ilişkin başlıkta Türkiye’de eğitim kademesinden liselere geçişte sınav stresine azaltacak ve fırsat eşitliği sağlayacak bir sistemin oluşturulması önerildi. Liselerden üniversitelere geçişte ise yalnızca test sorularından oluşan sınavlar yerine, öğrencinin okulda öğrendiklerinin önemini pekiştiren ve gelişimini destekleyen bir geçiş modeli oluşturulması gerektiği ifade edildi. Diğer bir başlık ise “Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliği” oldu. Raporda Türkiye’de eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar yer aldı. Bu kapsamda öğretmenlerin yetiştirilmesi, mesleğe kabulü, mesleki gelişimleri, kariyer basamaklarına yükseltecek adımlar ile mali haklarına ilişkin öneriler bulunuyor. Ayrıca, eğitim kurumu yöneticiliğine ilişkin öneriler arasında yöneticiliğin profesyonelleşmesi, yöneticiliğin profesyonelleşmesi, onların atama biçimleri, görev ve süreleri ile mali haklarına ilişkin maddeler yer alıyor.