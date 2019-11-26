Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ApplyBAU sistemi, yedi yıldır 3 bin 579 öğrenciye burs imkânı sağladı. Sisteme başvuracak öğrencilerin üniversite sınavına girecek öğrenciler olması gerekirken öğrencinin ise burs aldığı bölümün ücretli kontenjanına yerleşmesiyle bursu geçerli olmaya başlıyor. Öğrencilerin müfredat bazlı çalışmaları yerine ilgi alanlarına ve kabiliyetlerine göre eğitim alması gerektiğini savunan BAU, 81 ilden gelen başvuruları değerlendirerek burslandırma yapıyor. Ceza, Deniz ve Uluslararası Hukuk gibi geniş bir yelpazede alanları olan BAU Hukuk Bölümü de bu sene ApplyBAU burslandırma sistemine dâhil edildi. Başvurular internet üzerinden alınmaya başladı.