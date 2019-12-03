Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören 7,5 milyona yakın öğrencinin sadece 47 bin 75'i engelli. Üstelik bu engelli öğrencilerin 42 bine yakını uzaktan eğitim görüyor. Yani sadece 5 bin öğrenci amfi ve sınıflarda eğitim görebiliyor.

Tekerlekli sandalyeye mahkûm bir hayat sürmesine rağmen hukukçu olma hayalinden asla vazgeçmeyen Muhammed Hazar Tekin, şanslı engelli öğrencilerden biri. Çünkü Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Tekin'in kampüste engeli yok.Kendisine tahsis edilen araçla ulaşımını sağlıyor. Annesi ve iki kardeşiyle İstanbul Sancaktepe semtinde yaşayan Tekin; azim hikâyesiyle, üniversitesi ise engellilere sunulan kampüs ortamıyla örnek oluyor.

Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Hazırlık sınıfında okuyan Muhammed, hareket sinir hücrelerinden kaynaklı bir hastalık olan SMA ile doğduğu günden bu yana mücadele etmesine ve zor günlerden geçmesine rağmen hayallerini hukukçu olmak süslüyordu. Şimdiki hedefi ise, Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitirip, akademisyen olmak.

Tekin için bu günlere gelmek kolay olmadı. Ancak eğitim yaşamı boyunca pek çok sıkıntıyla karşılaşan Tekin sadece üniversiteli olması anlamında değil, kampüs ortamında kendisine sağlanan imkânlar nedeniyle şanslı engellilerden. Yaşadıklarının örnek olması gerektiğini söylüyor.

Engelsiz yaşam mümkün

Tekin, engellilere yönelik olanaklar nedeniyle üniversiteye ve sınıflara ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyor. Derslerin başladığı ilk günlerde Muhammed Hazar Tekin'e Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar yerleşkeye gidiş gelişleri için araç tahsis etti; sonrasında da Sancaktepe Belediyesinin İBB'yle olan işbirliğiyle, tahsis edilen bir araçla ulaşım sağlanmaya başlandı. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Engelli Öğrenci Birimi herhangi bir engeli olan öğrencilerin eğitim ortamları başta olmak üzere, her türlü mekâna erişimleri için gerekli tüm önlemleri almış durumda.

Sınıfta ilk kez engelli görenler kolay alışamıyor

Okul ortamında ilk kez bir engelliyle birarada olanların alışma sürecinin oldukça zor olduğuna dikkat çeken Tekin ise ilk günlerde arkadaşlarıyla kaynaşmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ancak yavaş yavaş bu durumun yoluna girdiğini anlattı. Birçok kişinin engelliye nasıl davranması gerektiğini bilmediğini, kendisinin de iletişim kurma konusunda çekingen davrandığını söyleyen Tekin, “Karşılıklı alışma süreci bazen zor olabiliyor. Ancak iyi niyet her sorunu çözüyor” dedi.

“Okul değil sokaklar zor”

Engelliler için en zor yaşam alanın okullar değil sokaklar olduğuna dikkat çeken Tekin, “Her zaman bir engel var. Bir rampanın önüne park edilen bir araç tüm gününüzü mahvedebiliyor. Adeta bir yere hapsolmuş oluyorsunuz. Bozuk yollar, yüksek kasisler nedeniyle akülü aracım zarar görüyor, giderek kullanmak zorlaşıyor. Binaların girişlerinde engellilere uygun rampalar yok. Olan rampalar standartlara uygun olmayabiliyor. Bu nedenle asıl engel sokakta” diye konuştu.

Sokaklar bize göre tasarlanmalı

Tekin, engellilerin mutlaka hayatın içinde olması gerektiğine inanarak engellilere şu mesajı verdi:

“Biz ne kadar sokakta ve ne kadar hayatın içinde olursak, insanlar da o kadar çok bizi görecek ve bize nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecek ve bize alışacak. Biz hayatın içinde var oldukça, kurumlar yaşam alanlarını bize göre tasarlamaya çalışacak. Bu nedenle her engellinin nerede yaşarsa yaşasın, sokağa çıkarak var olmaları ve oradaki sorunların çözümüne yardımcı olması gerekiyor.”

Engelli birimi neden önemli ?

Üniversitedeki Engelli Öğrenci Birimi'nin kendisi gibi engelli diğer öğrenciler için de çalışmalar yaptığını, engellilerin karşılaştığı sorunları çözmek için çaba harcadıklarını dile getiren Tekin, “Ne zaman bir sıkıntımı iletsem ya da mesaj atsam, bana hızla geri dönüp sorunun çözümü için çalışmalara başladıklarını bildiriyorlar, hatta ben daha aramadan, önceden beni arayıp gereken önlemleri alıyorlar” dedi.

Engelli öğrencilerin üniversite ortamında rahat hareket edebilmesi, yaşam alanlarına ve eğitim birimlerine ulaşabilmesi, hızla muhatap bulabilmesi önemli. Maltepe Üniversitesi'nde de gerekli önlemlerin alınmış olması engelli duyarlılığından kaynaklanıyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Engelli Öğrenci Birim Başkanı Ahmet Durmuş engelli öğrencilerle çok yakından ilgileniyor.

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Ahmet Durmuş, “Gerek akademik gerek fiziksel anlamda engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırarak sosyalleşmelerini, fiziksel etkinliklere katılmalarını her ortamda sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.