Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki protestoların Batılı dış güçlerin yıpratma çabalarının bir sonucu olduğunu ve İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleyi şiddetle kınadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dış güçlerin İran'ı istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için toplumsal gerilimi kullanmaya çalıştığını belirterek, "İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere İran'daki durumu değerlendirdi.

Batı'nın İran'a uzun yıllardır yasa dışı yaptırım uyguladığına dikkati çeken Zaharova, bunun, İran'ın gelişimini engellediğini, ülkede ekonomik ve sosyal sorunlar doğurduğunu söyledi.

Zaharova, İran'daki protesto gösterilerinde "renkli devrim" yöntemlerinin kullanıldığına değinerek, "İran'a düşman dış güçler, devleti istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için artan toplumsal gerilimi kullanmaya çalışıyor. İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştiren Zaharova, şunları kaydetti:

"Washington'un İran topraklarına yeniden saldırı düzenleme yönündeki tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Yeniden saldırı düzenlemek içim dışarıdan kışkırtılan olayları kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerinin Orta Doğu'daki durum ve küresel uluslararası güvenlik için vahim sonuçlar doğuracağının farkında olmalı. İran'ın dış ortaklarına tarifeleri artırarak şantaj yapma yönündeki girişimleri reddediyoruz."

Sözcü Zaharova, İran'daki durumun en kısa sürede düzeleceği umudunu paylaştı.

İran'da faaliyet gösteren Rus dış temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini aktaran Zaharova, bu ülkede bulunan Rus vatandaşlarını kalabalık yerlerden uzak durmaya, görüntü çekmemeye ve kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymaya çağırdı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

