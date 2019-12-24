Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kartal’da bulunan özel bir okulda öğrenim gören çocukların velileri, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Okul önünde toplanarak eylem yapan veliler, öğretmenlerin maaş alamaması sebebiyle öğrencilerin derslerinin aksadığını belirtti. Ayrıca veliler okulda temizlik yapılmadığını, yemekhanede yemeklerin çıkmadığını ve yeterli sayıda görevlinin çalıştırılmadığını dile getirdi. Veliler, okul yönetimin bu problemleri çözmesini ve çocuklarının tekrar öğrenim hayatlarına sıkıntısız bir şekilde devam etmelerini istediklerini söyledi. Öte yandan okul yönetimi ise konuyla ilgili olarak basına herhangi bir açıklamada bulunmak istemedi.