Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Yerli otomobil projesinde üretimin yapılacağı Bursa’da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk defa Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’nda elektrikli araçlar dalı açacağız. Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Çalışmalara başladık. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız” dedi.