İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Zeki Tartaç İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Eski öğrencilerinden öğretmen Şekure Yalçın’ın sınıfında karne dağıtan Selçuk “Ara tatiller bir nefeslenme ve çocuklarımızın zihinlerinin tazelenmesi ve okulun dışındaki hayatla tanışmaları için bir fırsat. Her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. O sebeple çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var” diye konuştu.

Çocukların tatil fırsatını tabiatla, büyükleriyle, akranlarıyla bir araya gelerek, orman gezileri düzenleyerek, kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyen Selçuk şöyle konuştu: Eğitim bir maraton koşusudur, 100 metrelik koşu değildir. Çocuklarımızı sadece belli zaman diliminde sıkıştırarak ve strese sokarak başarı elde etmek mümkün değil. Çocuklarımızın aile içindeki işlere karışmaları ve beraber yapmalarını önemsiyoruz. Çocukların ev temizliğinde görev almalarını istiyoruz. Çocukların belki parkların temizliğinde, çevre temizliğinde aktif olarak farkındalıklarını yükseltmelerini istiyoruz. Kültürümüzün tanınmasını, değerlerimizin yaşarken edinilmesini önemli buluyoruz.



DOĞA KOLEJİNDE MAAŞLAR YATTI

Bakan Selçuk, Doğa Koleji hakkındaki sorulara “Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığının dışındaki bazı işlemler. Ama biz, görevimiz gereği takip ediyoruz” dedi.

Öte yandan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise “Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Bütün ‘Doğa’lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.



Vali’nin şakası korkuttu

Manisa’da 249 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başlarken, Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulunda düzenlenen karne törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz de katıldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıtan Vali Deniz, girdiği 3/D sınıfında öğrencilere “Karnelerinizi sabırsızlıkla bekliyor musunuz? Ama size şaka yapmışlar. Karneler haftaya verilecek, haberiniz yok mu?” diye şaka yaptı. Karnelerini bekleyen öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler, Vali Deniz’in kendilerine şaka yaptığını öğrenince derin bir nefes aldı. Öğrencilerin birine de karnesinde zayıf not olduğunu söyleyen Vali Deniz, öğrencinin büyük bir üzüntüye kapılmasının ardından çocuğa sarılarak “Şaka yaptım, hepsi çok iyi” diyerek öğrencinin mutluluğuna ortak oldu. Vali Deniz, çocuklara kitap da hediye ederek bol bol okumalarını tavsiye etti. Sadık Cangel MANİSA İHA



‘Karne almak istemiyorum’

Karabük Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde ana sınıfı öğrencisi küçük Yusuf Eymen Bakır, karnesini almak ve fotoğraf çektirmek istemedi. Vali Fuat Gürel, kalabalıktan sıkıldığı zannedilen küçük Yusuf’un yanına gelerek karnesini vermek için uzun süre uğraştı ama başaramadı. Bu defa öğretmenler devreye girdi ama küçük Yusuf bir türlü ikna olmadı. İkna çabaları sınıfta bulunanları gülümsetti. Vali Gürel “Birinci dönem bitti. Huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sonlandırdık. İnşallah çocuklarımız dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme başlayacaklar” dedi. KARABÜK İHA



Yeşilay yetenek yarışması başlattı

Yeşilay, genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı başlattı. Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenleniyor. Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabiliyor. Başvurular 14 Şubat’a kadar sürecek. Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin TL ödül alacak.