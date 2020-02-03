Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından bugün dersbaşı yapacak. Okullarda, 6-10 Nisan’da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyonun canlı yayınında, okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık “Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir” diye konuştu.



Elâzığ’daki depremden hemen sonra bölgede yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hasar gören eğitim kurumlarının belirlendiğini ifade eden Selçuk “Bölgede yaklaşık 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacak. Bu okulların yıkımına karar verildi. Bu okulların 32’si Elâzığ’da, 27’si Malatya’da, 14’ü Adıyaman’da, 7’si Diyarbakır’da. Hem hayırseverlerin katkısı hem de millî bütçeden ayrılan kaynakla okullara ilişkin ihtiyaçların tamamını çok kısa sürede gidereceğiz” dedi. Bakanlık, depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla “Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu”; deprem ve psikolojik travma konusunda da “Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu” hazırladı. Kılavuzlar, okulların açıldığı ilk gün aileler ve öğretmenlere dağıtılacak. Depremin etkilendiği illerde PDR uzmanları, rehber öğretmen ve oyun terapistleri çocukların yaşadıkları travmayı sağlıklı olarak atlatabilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.