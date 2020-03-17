MAHMUT ÖZAY
Buna göre kanuni mazereti olmayan personelin izinleri durduruldu. Akademik ve idari personelin yanı sıra tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan son sınıf öğrencilerine (intörn) ilişkin de karara yer verildi.
∂ Bakan Ziya Selçuk, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Selçuk bu kapsamda elektronik ortamda yapılanlar dâhil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.
∂ MEB, binlerce ustanın “usta öğreticilik” eğitimlerinin uzaktan eğitimle yapılmasının önünü açan düzenleme yapıldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Esnek bir yapı oluşturduk. Sınavlar da e-Sınav olacak” dedi.