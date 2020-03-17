Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Buna göre kanuni mazereti olmayan personelin izinleri durduruldu. Akademik ve idari personelin yanı sıra tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan son sınıf öğrencilerine (intörn) ilişkin de karara yer verildi.

∂ Bakan Ziya Selçuk, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Selçuk bu kapsamda elektronik ortamda yapılanlar dâhil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

∂ MEB, binlerce ustanın “usta öğreticilik” eğitimlerinin uzaktan eğitimle yapılmasının önünü açan düzenleme yapıldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Esnek bir yapı oluşturduk. Sınavlar da e-Sınav olacak” dedi.