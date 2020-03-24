Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak ‘uzaktan eğitim’ Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği ilk dersle başladı. Sabahın erken saatlerinde sisteme giriş yapmak isteyenler yoğun yüklenmelerinden dolayı EBA’ya bir türlü giriş yapamadı. Çocukların birçoğu derslerini açılan TV kanaları üzerinden takip etti. Sistem üzerinden velilere seslenen Bakan Selçuk, ilk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin hep birlikte sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu ifade etti.

ÖNCE KAHVALTI SONRA DERS

Velilere tavsiyelerde bulunan Selçuk şunları söyledi: Bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesinde en büyük destekçimiz siz olacaksınız. Çocuklarımız, derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterin. Çocuğunuz uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek veya başka bir televizyonu açmak gibi onun dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun. O, dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının lütfen.

BİRİNİN DİLEĞİ KABUL OLDU

Okullara ziyarete gittiğinde öğrencilere mutlaka “Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?” diye sorduğunu, öğrencilerin de genelde “Keşke okul olmasa, evde derslerimize çalışsak, teneffüsler daha uzun olsa, öğretmenlerimiz bize sürekli ders çalışmamızı söylemeseler” gibi cevaplar verdiğini aktaran Selçuk “Galiba birilerinin dileği kabul oldu” dedi. Selçuk, okullar açıldığı gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağını hatırlatarak “Belki başka sürprizlerimiz de vardır. Kendinize iyi bakın ve evde öğrenci olmanın tadını çıkarın” diye konuştu.

SINAV VE NOT NASIL OLACAK?

Selçuk “Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve not verme işi olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın ‘Çalış’ demeden çalışacakları, ‘Ödev yap’ demeden kâğıda kaleme sarılacakları, ‘Oku’ demeden okuyacakları bir süreç olacak” dedi.

DERSLER ÇOK GÜZEL

Öğrencilerden Mert Zafer “Koronavirüs sebebiyle eğitime ara verildi ama derslerden geri kalmıyoruz. Anlatılanlar çok güzel. Okulu aratmıyor” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE START VERDİ

Üniversitelerde de uzaktan eğitim süreci başladı. Ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123’ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor. “Öğrenme Yönetim Sistemi” bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışıldı. Bu üniversitelere Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından destek sağlandı. YÖK, üniversite öğrencilerine belli bir internet kotası tanımlanması için bazı servis sağlayıcılarıyla da görüşme yürütüyor. Telafi için de yaz öğretimi uygulanabilecek.