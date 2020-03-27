Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs sebebiyle pek çok ülkede üniversite hayatında kaosun sürdüğünü belirterek, bu zor sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini söyledi. Bir yıl önce başlattıkları uzaktan öğretim ve dijital öğrenme imkânlarını devreye soktuklarını belirten Saraç “Her gün binlerce materyal öğrencilerimize dijital ortamda sunulmakta, her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Diğer taraftan açık öğretim fakültelerindeki eğitim öğretim de devam etmektedir” dedi.

BAHAR, YAZA TAŞINACAK

Bütün devletlerin şu veya bu oranda ama mutlaka zararla ve hasarla çıkacağı bu süreç sonlandığında en büyük görevin yine bilim ve akademiye düşeceğini anlatan Saraç, şunları kaydetti: Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersleri, yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. Diğer bir ifadeyle, bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz.

Diğer bir konunun da YKS olduğunu belirten Saraç “YKS’nin, 25-26 Temmuz’da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır” açıklamasında bulundu.

LGS ERTELENMEYECEK

Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınavın ertelenmemesine karar verdi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti: Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. LGS kapsamındaki merkezî sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.