Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL - Koronanın yayılmasının ardından alınan tedbirler ışığında birçok sınavın tarihinde oynamalar yapıldı. Bunlardan birisi de 2,5 milyon öğrencinin girdiği üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) idi... ÖSYM'nin normal takvimine göre sınavın yapılacağı tarih 20-21 Haziran olarak açıklandı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile sınav 25-26 Temmuz'a ertelendi. Uzmanlar açıklanan bu tarihin de net olmadığını, virüsün seyrine göre değişebileceğini ifade edip öğrencilere 'Haziran ayına hazırlıklı olarak çalışın' diye telkinlerde bulundu. Nitekim öyle de oldu. Ülkemizde virüsle mücadelede olumlu gidişat ışığında YKS için Bilim Kurulu yeni tavsiyelerde bulundu. Sınavın haziran ayında yapılmasında bir sıkıntının olmadığı açıklandı. Bu tavsiye kabine kurulunda istişare edildi ve sınav 27-28 Haziran'a alındı. Tarihinin güncellenmesiyle birlikte, gençlerin bu sıkıntılı dönemden korumak için sınava geçmiş yıllara nazaran birçok avantajlı unsur eklendi.

- Öğrenciler sınavda lise son sınıfın ikinci dönemden muaflar.

- TYT'ye 30 dakika daha ilave edildi ve süre 165 dakika oldu.

- Yerleşmede uygulanan 180 baraj puanı 170’e çekildi.

- Tahmini olarak 112 ila 195 bin ilave öğrenci tercih ettiği programlardan birine yerleşebilecek. Üniversiteli olma şansı daha da arttı.



KURT: AZ KONU AVANTAJ

Bu düzenlemelerin büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Eğitimci Adil Kurt, daha az konuyla sınava hazırlanmanın avantaj olduğunu ifade etti. Kurt "Öğrenciler deneme sınavında hangi konudan soru çözemiyor ise o konuları tekrar etmeliler. Bu kısa süreyi verimli kullanabilirlerse bu sene yapılacak sınavdan daha başarılı şekilde çıkabilirler" diye konuştu.



TÖZENİŞ: TOPARLANMA ZAMANI

Eğitimci Ece Tözeniş, YKS adaylarına tarih değişikliği nedeniyle olumsuzluklara odaklanmak yerine kalan günler için doğru planlama yapmalarını önerdi. Tözeniş "Bu zamanda yine en önemli görev size düşüyor. Şimdi yeniden toparlanma, planlamamızı yeniden gözden geçirip kalan zamanda neler yapabileceğinizi belirleme zamanı” dedi.



Tedbirler belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün "YKS ve askerî öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak" dedi.

CHP çelişkisi

YKS tarihinin güncellenmesini CHP'li isimler siyaset malzemesi yaptı. Her açıklamalarında "Bilim Kurulunun görüşlerine uyun" çağrısında bulunan CHP'liler bu sözlerini unuttu. Bilim Kurulunun tavsiyesi ile alınan kararı tartışma konusu yapan muhalefet cephesi , sosyal medyada #sandıktagörüşürüz gibi birçok hashtag ortaya attı.