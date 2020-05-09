Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İşte detaylar:

∂ Yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il- ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak. Okullara verilen arada gerçekleştirilen uzaktan eğitim dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak.

∂ Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları sene sonu puanı olarak sayılacak. Yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

∂ İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

∂ Liselerde ise doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak sınıf geçecek. Devamsızlık sebebiyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler, bu çerçevede değerlendirilmeyecek.