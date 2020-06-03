ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün:" YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir."
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS ödeme işlemleri yarın 23.59'a kadar tamamlanabilecek
03.06.2020 - 16:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı"
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : ÖSYM Başkanı Aygün,
708670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/708670.aspx
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