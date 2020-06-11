Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda dikkat edilecek hususlarla ile karne dağıtım kriterlerini belirledi. Koronavirüs kapsamında belirlenen tedbirler şunlar...
∂ Görevliler ve öğrenciler, tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girecek, bir metre arayla yerleştirilecek. Salonda yedek maske bulundurulacak.
∂ İsteyenler sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek.
∂ Görevliler bütün sınav işlemlerinde cerrahi eldiven takacak.  
∂ İmtihandan bir gün önce okullar su ve deterjanla temizlenecek. 
∂ Virüse yakalanan öğrenci, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda LGS'ye girecek. Tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa okulun yedek salonu hazır tutulacak. 
∂ Tedavisi tamamlananlar, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınacak. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak.
∂ Veliler, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.
∂ Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.
∂ İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. 
∂ Liselerde "teşekkür", "takdir" gibi belgelerle diplomalar öğrenciler tarafından 22 Haziran'dan itibaren teslim alınabilecek.