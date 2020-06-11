Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda dikkat edilecek hususlarla ile karne dağıtım kriterlerini belirledi. Koronavirüs kapsamında belirlenen tedbirler şunlar...

∂ Görevliler ve öğrenciler, tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girecek, bir metre arayla yerleştirilecek. Salonda yedek maske bulundurulacak.

∂ İsteyenler sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek.

∂ Görevliler bütün sınav işlemlerinde cerrahi eldiven takacak.

∂ İmtihandan bir gün önce okullar su ve deterjanla temizlenecek.

∂ Virüse yakalanan öğrenci, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda LGS'ye girecek. Tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa okulun yedek salonu hazır tutulacak.

∂ Tedavisi tamamlananlar, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınacak. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak.

∂ Veliler, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

∂ Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.

∂ İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

∂ Liselerde "teşekkür", "takdir" gibi belgelerle diplomalar öğrenciler tarafından 22 Haziran'dan itibaren teslim alınabilecek.