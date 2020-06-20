Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Açıklanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Sosyal medyanın gündeminde ise bir süredir koronavirüste rakamların artması ile birlikte ‘YKS ertelenecek’ iddiaları dolaşıyordu. Bu tartışmaların olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti. Beştepe’de, çarşamba günü basına kapalı bir saat 10 dakika süren görüşmede edinilen bilgiye göre YKS’nin ileri bir tarihe ertelenmesinin gündeme gelmediği öğrenildi. Pandemi sonrası ilk yüz yüze buluşmada koronavirüs tedbirleri sebebiyle tokalaşılmadı ve fiziki mesafe korundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünün rutin bir görüşme olduğu ve çok önceden planlandığı öğrenildi. Koronavirüs sonrası uzaktan eğitimde üniversitelerin rolü ve yükseköğretime dair son gelişmeler detaylı konuşuldu.

Sınavın iptalini Danıştay reddetti

Danıştay, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Böylece 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde YKS’nin yapılması kesinleşti.